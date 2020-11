Ein mit Abstand gelungener Geldtag

Glaswände zwischen den mit großem Abstand auseinander sitzenden Experten, dazu ein ausgeklügeltes Präventionskonzept wie etwa getrennte Ein- und Ausgänge und natürlich kein Publikum – unter komplett anderen Voraussetzungen als im Vorjahr fand am Freitagnachmittag die dritte Auflage des OÖN-Geldtages in den Promenaden Galerien in Linz statt. Das Motto lautete: "Das Ende der Dividende?".

Was das Coronavirus nicht beeinflussen konnte: den hohen Informationsgehalt für unsere Leser. Sie hatten in den vergangenen Tagen so viele Fragen eingesandt, dass am Ende leider nicht alle beantwortet werden konnten. Viele verfolgten die Diskussionsrunden, die von der Wirtschaftsredakteurin Susanne Dickstein und dem stellvertretenden OÖN-Chefredakteur Dietmar Mascher moderiert wurden, per Livestream auf nachrichten.at. Wer keine Zeit dazu hatte: Ein "Nachschauen" ist auf unserer Homepage möglich. Dazu wird TV1 kommende Woche berichten, und am Samstag in einer Woche gibt es eine den OÖNachrichten beigelegte "Pegasus-Sonderausgabe" zum Nachlesen.

Den Rahmen fürs Geldanlegen umriss OeNB-Vizegouverneur Gottfried Haber. Trotz aktuell hoher Unsicherheit geht er von einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation in den nächsten Monaten aus. "Die Prognosen zeigen einen positiven Wachstumskurs."

Die Krise bringt sicher nicht das Ende der Dividende

Aktienbesitzer profitieren vom ausgeschütteten Gewinn eines Unternehmens in Form der Dividende und indirekt durch steigende Aktienkurse. Müssen Anleger in Krisenzeiten wie jetzt, in denen bei vielen Unternehmen die Gewinne schmelzen und Verluste drohen, einen Abgesang auf die Dividende anstimmen?

„Wir wollen unsere Dividende nachhaltig erhöhen. Auch wenn sie unter dem Einfluss von Corona 2019 geringer ausfallen musste, wollen wir sie 2020 aufgrund der guten Geschäftsentwicklung wieder erhöhen“, sagte beispielsweise Sebastian Wolf, Finanzvorstand des börsenotierten Leondinger Feuerwehrausrüsters Rosenbauer, in der zweiten Talkrunde des OÖN-Geldtages. Für 2019 lag die Rosenbauer-Dividende bei 0,8 Euro je Aktie nach 1,25 Euro im Jahr zuvor.

In der Coronakrise legten wieder mehr Österreicher ihr Geld unter den Kopfpolster. Gleichzeitig erreicht der Dow-Jones-Aktienindex Rekordwerte. „Es ist gut“, sagte Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank OÖ, „dass die Leute zwischen kurzfristig verfügbarem Notgroschen und langfristigen Investments unterscheiden. Das Sparen ist wichtig, doch bei längerfristigen Investments beraten wir vermehrt in Richtung Wertpapiere und Fonds.“

Recht zuversichtlich für das laufende Geschäftsjahr gab sich Palfinger-Chef Andreas Klauser. Die USA und China erholten sich rasch, die Konjunkturpakete in der EU und Russland würden das Geschäft des börsenotierten Weltmarktführers bei Lkw-Knickarmkränen beflügeln.

Veränderungen auf den Immobilienmärkten skizzierte Immofinanz-Vorstand Dietmar Reindl. Größere Wohnungen seien seit der Krise gefragt, wodurch ein Trend von Eigentum zu Miete erwartbar sei. Büroimmobilien müssten künftig flexibler vermietet werden als bisher. (uru)

Nachhaltigkeit ergänzt die Kriterien Risiko und Ertrag

Ob in der Gesellschaft oder bei der Geldanlage, das Thema Nachhaltigkeit habe sich etabliert und sei alles andere als ein Modetrend. Darüber waren sich die Teilnehmer bei der Gesprächsrunde „Nachhaltige Geldanlage: Zukunft oder Etikettenschwindel?“ einig.

v.l..: Susanne Dickstein (OÖN), Andreas Fellner (Partner Bank), Stefanie Huber (Sparkasse OÖ), Helmut Nuspl (Schoellerbank), Christoph Wurm (VKB-Bank) Bild: Volker Weihbold

Muss man dabei auf Rendite verzichten? „Auf diese Frage antworte ich mit einem eindeutigen Nein“, sagte Helmut Nuspl, Leiter der Schoellerbank in Linz. Nachhaltig agierende Unternehmen seien in der Corona-bedingten Abschwungphase an den Börsen im Frühjahr eindeutig besser unterwegs gewesen.

Viele Investoren würden sich jetzt bei der Anlageentscheidung nicht nur nach den Kriterien Rendite und Risiko orientieren, die Nachhaltigkeit habe sich hier als weiterer Aspekt etabliert, sagte Christoph Wurm, Generaldirektor der VKB-Bank. Man dürfe dabei aber nicht auf einen Grundsatz der Geldanlage vergessen, das Kapital breit zu streuen, sagte Stefanie Christina Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ. Deshalb sei es für Kleinanleger sinnvoll, auf Fonds zurückzugreifen. Bei der Auswahl sollte man sich eingehend von der jeweiligen Hausbank beraten lassen. „Aber auf das eigene Bauchgefühl sollte man dabei nicht vergessen“, sagte Huber.

Den momentanen Aufschwung an den Aktienmärkten sehen die Experten durchaus auch als nachhaltig an. „Die Großanleger müssen derzeit auch in Aktien investieren“, sagte Andreas Fellner, Vorstand der Partner Bank. Solange das der Fall sei, würden die Kurse auch weiterhin steigen, natürlich mit entsprechenden kurzfristigen Schwankungen.

Zu den Rendite-Erwartungen für nachhaltig agierende Anleger gaben sich die vier Experten vorsichtig. VKB-Chef Wurm sprach von Nettorenditen im „niedrigen einstelligen Bereich“. Aber man dürfe jedenfalls mehr als die Inflationsrate erwarten. (hn)

„Die Österreicher lieben Sachwerte“

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sprechen sowohl für Gold als auch für Immobilien. „Die Österreicher lieben Sachwerte“, sagte Wolfgang Stabauer, geschäftsführender Gesellschafter der Öko-Wohnbau.

v.l.: Wolfgang Stabauer (Öko Wohnbau), Andrea Lang (Münze Österreich), Manfred Pammer (Athos AG) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Dass sowohl Gold als auch Immobilien keine risikolosen Investments seien, das betonte sowohl Andrea Lang, Marketingchefin bei der Münze Österreich, als auch Manfred Pammer, Vorstand der Athos Immobilien AG.

„Die Wertentwicklung bei Gold muss man in langen Zeiträumen betrachten, kurzfristig kann der Preis stark schwanken“, sagte Lang. Aber eine Gesamt-Tendenz nach unten gebe es nach der überwiegenden Expertenmeinung sicher nicht.

Bei Immobilien müsse man jetzt schon etwas genauer hinsehen, sagte Pammer. Im Bereich Wohnen sehe er weniger Probleme als bei Gewerbeimmobilien. „Durch den Zwang zum Homeoffice sind Büroflächen frei geworden“, sagte Pammer. Als Extrembeispiel nannte er Hotels in Flughafennähe. Da sei die Lage derzeit eine „Katastrophe“.

Die Gefahr einer Immobilienblase in Österreich sehen weder Pammer noch Stabauer. Die Projekte seien durchwegs solide finanziert, und die Investoren seien vernünftig genug. (hn)

Die goldenen Finanzierungsregeln

Während man auf dem Sparbuch keine Zinsen bekommt, kann man mit Krediten eigentlich recht günstig finanzieren. Dennoch gibt es auch genau bei dieser Finanzierung einiges zu beachten, wie Ulrike Weiß (Leiterin AK-Konsumentenschutz), Josef Weißl (Vorstandsdirektor bei der Oberbank) und Klaus Kumpfmüller (Generaldirektor der Hypo OÖ) bei der abschließenden Diskussionsrunde des dritten OÖN-Geldtages ausführten.

So verleiten derzeit die niedrigen Zinsen viele zum Immobilienkauf, „die goldenen Finanzierungsregeln haben aber auch in solchen Zeiten wie jetzt ihre Gültigkeit“, sagte Weißl. So sollen mindestens 20 Prozent an Eigenmitteln vorhanden sein, und die Rückzahlung soll das Einkommen nicht mehr als 30 Prozent belasten. „Wenn man Eigenmittel hat, ist das ein gutes Signal. Es zeigt, dass man auch etwas zurückzahlen kann“, sagte Weiß. „Wichtig ist auch, dass die Laufzeit nicht überbordend lange ist“, sagte Kumpfmüller. Und wenn der Kreditnehmer einmal Probleme mit der Rückzahlung hat? „Ja nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern mit der Bank reden. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten wie Stundungen“, sagt Konsumentenschützerin Weiß. Das bestätigen auch die Banken. (viel)

v. l.: Klaus Kumpfmüller (Hypo OÖ), Ulrike Weiß (AK OÖ), Josef Weißl (Oberbank) Bild: VOLKER WEIHBOLD

