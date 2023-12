UBM segelt "besser als die anderen durch den perfekten Sturm"

In Zeiten, in denen sich die Branche der Projektentwickler durch eine existentielle Krise manövrieren muss, kann Vorstandsvorsitzender Thomas Winkler von UBM Development in Wien immerhin für sein Unternehmen behaupten: "Auch wenn die Situation auf dem Immobilienmarkt schwierig ist, so segeln wir dennoch besser als die anderen durch den perfekten Sturm." Viele seiner Kollegen seien Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Es sei wie beim Radfahren, meint er.