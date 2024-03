Bildungskarenz: Sie wirkt, aber kann verbessert werden

"Die Wirkung der Bildungskarenz ist moderat", fasst das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) in einer neuen Langzeitstudie zur Inan­spruchnahme und Wirkung der Bildungskarenz zusammen. Allerdings umfasst der Untersuchungszeitraum nicht mehr die Corona-Jahre, in denen die Zahl der Bildungskarenzler sprunghaft angestiegen ist.

Die wichtigsten Ergebnisse: Von jenen, die aus einer Beschäftigung in die Bildungskarenz gehen, sind nach zwölf Jahren etwas weniger in einem Job als vorher. Bei den Teilnehmern nach Elternkarenz - einer der Hauptkritikpunkte der ÖVP - erhöhte sich jedoch die Beschäftigungsquote von 89,1 auf 92,2 Prozent.

Für beide Gruppen führte die Bildungskarenz zu höheren Monatslöhnen. Frauen konnten nach der Elternkarenz von einem hö­heren kumulierten Einkommen profitieren, da sie vermehrt erwerbstätig waren und von höhe­ren Monatslöhnen profitierten. Die Befragung ergab eine durchwegs positive Beurteilung der Bildungskarenz als Möglichkeit zur Qualifizierung, persönlichen Weiterentwicklung, Verein­barkeit mit Betreuungsaufgaben und gesundheitlichen Stabilisierung, so die Wirtschaftsforscher. 84 Prozent der Befragten ga­ben an, dass die Bildungskarenz für ihr berufliches Fortkommen relevant war.

ÖVP-Vorschläge von Grünen weitgehend abgelehnt

Dennoch fordert Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einem Papier, das den OÖNachrichten vorliegt, dass eine Bildungskarenz im Regelfall nicht mehr im Anschluss an Elternkarenz stattfinden dürfe. Weiters soll die notwendige ECTS-Punktezahl von 8 pro Jahr auf 16 pro Semester erhöht werden und Prüfungen müssten zumindest angetreten werden. Ansonsten müsse das Weiterbildungsgeld zurückgezahlt werden. Dafür schlägt Kocher vor, soll der Tagsatz von derzeit 14,53€ pro Tag auf 32,18€ (entspricht in etwa der AMS-Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts) verdoppelt werden soll, damit vor allem Personen mit geringe Einkommen und niedrigen Bildungsabschlüssen gefördert werden. Derzeit ist die Bildungskarenz eher "eine Auszeit für das Bildungsbürgertum", sagte der Ökonom Martin Halla kürzlich in einer OÖN-Kolumne.

Die Grünen lehnen diese Kernpunkte Kochers Vorschläge ab. "Dafür müssen Sie sich einen anderen Partner suchen", sagte Markus Koza, Arbeitsmarkt-Sprecher der Grünen im Klub, zu den OÖNachrichten. Zustimmend reagierte er jedoch auf den Vorschlag, für die Bildungskarenz eine verpflichtende Bildungsberatung, eine Qualitätsprüfung einzuführen und den Tagsatz zu erhöhen. Die geplante Verschärfung der ÖVP hätte zur Folge, dass "zwischen 40 und 50 Prozent der Bildungskarenzteilnehmer wegfallen würde". Das würde mehr Frauen aus dem Arbeitsmarkt verdrängen und für das AMS die gleichen Kosten ergeben, weil viele dann eben in die Arbeitslosigkeit rutschen würden.

Kocher möchte weiters "bessere Kontrollmöglichkeiten der Anwesenheiten durch verpflichtende Vorlage der Teilnahmebestätigungen für Kurse und Seminare" und Selbstlernzeiten nur noch ergänzend zu Webinar- oder Seminarformaten.

Eine halbe Milliarde Euro Kosten

Zuletzt beliefen sich die Kosten der Bildungskarenz in Österreich auf eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Für alle anderen Weiterbildungsangebote steht dem AMS eine Milliarde zur Verfügung. Ein Rechnungshofbericht befasste sich kürzlich sehr kritisch mit diesem arbeitsmarktpolitischen Instrument.

5999 Anträge in Oberösterreich

Im Vorjahr wurden allein in Oberösterreich fast 20 Prozent mehr Anträge auf Bildungskarenz gestellt. Das waren 5999 Anträge nach 5030 im Jahr 2022.

