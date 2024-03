Auszeit für das Bildungsbürgertum

Kennen Sie jemanden, der kürzlich in Bildungskarenz war? Dann handelt es sich wahrscheinlich um eine Akademikerin. Jüngste Zahlen zeigen, dass die Bildungskarenz überdurchschnittlich oft von Akademikern in Anspruch genommen wird. Dies ist ein weiterer kritikwürdiger Aspekt der Bildungskarenz. An dieser Stelle wurde bereits diskutiert, dass vermehrt Mütter nach der Babypause in Bildungskarenz gehen und diese auch als Ersatz für die Kurzarbeit interpretiert wird. Wofür die Bildungskarenz