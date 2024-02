Bildungskarenz: Braucht es höhere Hürden?

Oftmals wurden in der Zeit häufig Kurse und Ausbildungen finanziert, deren berufliche Relevanz vom Rechnungshof als gering eingestuft wurde.

Die Ausgebildeten beziehen in der Zeit der Weiterbildung ein Entgelt in Höhe des Arbeitslosengeldes. Oftmals wurden in der Zeit häufig Kurse und Ausbildungen finanziert, deren berufliche Relevanz vom Rechnungshof als gering eingestuft wurde.

Überwiegend, so die Kritik, werde die Bildungskarenz von Frauen in Anspruch genommen, die ihre Elternkarenz verlängern wollen. Bildungsanbieter bewerben eigene Onlinekurse mit dem Slogan "Babypause verlängern". Zudem nutzen seit vergangenem Jahr immer mehr Unternehmen die Bildungskarenz als Schlupfloch, um Auftragsdellen zu überbrücken, weil die Voraussetzungen für die Kurzarbeit nach Corona verschärft wurden.

