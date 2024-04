Wie China mit Staatshilfe Europa unter Druck setzt

Das Reich der Mitte verfügt über die mit Abstand größten Produktionskapazitäten für Windturbinen und setzt staatliche Gelder ein, um Schlüsseltechnologien zur Marktreife zu bringen.

60 Prozent der weltweiten Windturbinen-Produktion kamen im Vorjahr aus China, 19 Prozent aus Europa, neun Prozent aus den USA, der Rest aus anderen Regionen. Aus China wurden im Vorjahr Turbinen und Komponenten im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro in die Europäische Union exportiert. Die Preise für chinesische Turbinen liegen laut dem Forschungsdienst BloombergNEF um ein Fünftel unter jenen aus den USA und Europa.

Milliarden für BYD

Mehr als 99 Prozent der börsenotierten Unternehmen in China erhielten 2022 staatliche Subventionen. Das gab das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch bekannt. 2,1 Milliarden Euro erhielt der Elektroautobauer BYD, nach 220 Millionen Euro im Jahr 2020. In Verbindung mit anderen Hilfen, etwa bevorzugtem Zugang zu kritischen Rohstoffen oder Vorzugsbehandlung in öffentlichen Vergabeverfahren, könnten Chinas Firmen rasch expandieren, heißt es.

