Die neue Kurzarbeitsregelung soll dazu dienen, bestehende Arbeitsplätze so weit wie möglich zu erhalten. Aber eine Gruppe darf nach jetzigem Stand davon nicht profitieren: die Beschäftigten in insolventen Unternehmen. Heimische Insolvenzrechtler sehen darin nicht nur eine Ungleichbehandlung, sondern auch eine wirtschaftliche Fehlüberlegung. Mit fatalen Folgen, die auch die 300 Beschäftigten von Wick in Kürze treffen können.