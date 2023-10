Milliardeninvestition der Voest: "Grüner Hochofen ist Projekt der Superlative"

"Es ist ein Projekt der Superlative", sagte der Technikvorstand Hubert Zajicek, der Leiter der Steel Division mit Sitz in Linz bei der Vorstellung des Vorhabens am Mittwoch Vormittag in Linz. Im ersten Schritt des Stufenplans werden je ein Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz errichtet, der Spatenstich in Donawitz ist bereits erfolgt. Die Integration der beiden grünstrombetriebenen Elektrolichtbogenöfen in die Stahlproduktion ermöglicht energieintensive Prozesse zu elektrifizieren und so ab 2027 rund 30 Prozent an CO2-Emissionen einzusparen. Das entspricht einer Einsparung von knapp 4 Millionen Tonnen CO2 bzw. 5 Prozent der gesamten österreichischen Emissionen pro Jahr. greentec steel ist damit de facto das "größte Klimaschutzprogramm in Österreich", so der Konzern.

Eine Milliarde Euro wird in Linz investiert

Ab 2030 ist die Ablöse von zwei weiteren Hochöfen in Linz und Donawitz und die Investition in einen weiteren Elektrolichtbogenofen in Linz geplant. Um Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, forscht der Konzern bereits jetzt an mehreren neuen Verfahren und investiert in Pilotprojekte, die neue Wege in der Stahlerzeugung aufzeigen.

„Die beiden Spatenstiche in Linz und Donawitz sind mehr als ein symbolischer Akt und der Beginn eines Bauprojekts. Sie sind der sichtbare Grundstein für die grüne Zukunft der voestalpine und ein wichtiger Meilenstein für den Klimaschutz in Österreich“, sagt Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender des Konzerns. Das Investitionsvolumen für beide Projekte beträgt 1,5 Milliarden Euro, davon entfallen auf Linz rund eine Milliarde Euro.

Technisch herausfordernd

Die Großbaustelle besteht aus insgesamt 20 Projekten und verteilt sich über das gesamte Werksgelände – ober- und unterirdisch: Der höchste Baustellenpunkt liegt auf rund 60 Meter, der tiefste auf minus 25 Meter. Ab Ende 2024 wird die Halle für den neuen Ofen errichtet sowie ein sogenannter Microtunnel für die neue 220kV-Stromleitung, die ab 2027 den Elektrolichtbogenofen mit Grünstrom versorgt.

Der Tunnel, mit einem Durchmesser von rund 2 Meter, wird in rund 25 Meter Tiefe zwischen dem Umspannwerk und dem Ofen gebohrt. Die besondere Herausforderung: Da sich der Tunnel ohne Kühlung auf etwa 280°C erwärmen würde, muss dieser für die Kühlung mit Grundwasser geflutet werden. Für die Umsetzung der Großbaustelle ist ein Projektteam aus rund 250 Mitarbeitern zuständig. Mehr als 230 externe Unternehmen, davon 60 Firmen vor Ort, wurden im Zuge des Bauvorhabens bereits beauftragt.

