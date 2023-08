Rico Group: Semperit hat Übernahme abgeschlossen

Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Rico sei "ein weltweit führender Komplettanbieter für individuelle Elastomer- und Kunststoffanwendungen" mit rund 500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 90 Mio. Euro.

Zur Gruppe gehören drei Firmen in Österreich und jeweils eine in der Schweiz und den USA. Mit der Übernahme erlange Semperit "Technologieführerschaft bei Flüssigsilikon und im High-End-Werkzeugbau" und stärke das industrielle Kerngeschäft, betonte CEO Karl Haider. Damit einher gehe die Servicierung wachstumsstarker Branchen, wie Health Care und industrielle Haushaltsanwendungen. Die Akquisition erhöhe auch die Präsenz am nordamerikanischen Markt.

Mehr zum Thema Wirtschaftsraum OÖ Wirtschaftsraum OÖ Semperit kauft Rico: Wie es zu der 200 Millionen schweren Übernahme kam THALHEIM/WIEN. Rico-Eigentümer wollten "nicht an einen Finanzinvestor oder nach Asien" verkaufen. Semperit kauft Rico: Wie es zu der 200 Millionen schweren Übernahme kam

Der von Rico eingeschlagene Expansionskurs, der unter anderem einen Produktionsausbau am oberösterreichischen Standort in Thalheim bei Wels sowie Erweiterungen in den USA und der Schweiz beinhalte, "wird unverändert beibehalten", kündigte der neue Eigentümer an. Internationalen Studien zufolge soll der Markt für Silikonprodukte in Westeuropa und den USA bis 2027 mit rund 7 Prozent jährlich deutlich wachsen. Aktuell (2023) belaufe sich das Marktvolumen auf etwa 8 Mrd. Dollar (7,3 Mrd. Euro).

Der Kaufpreis wurde nicht genannt, er basiere aber auf der "Annahme eines wiederkehrenden EBITDA (Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Anm.) für das bestehende Geschäft in Höhe von rund 16,5 Mio. Euro sowie einem 'Multiple' von 12 und unterliegt einem üblichen Preisanpassungsmechanismus bei Durchführung der Transaktion", hatte es bei Bekanntgabe der Transaktion im April geheißen. Zudem würden über den Kaufpreis die Investitionskosten für eine sich bereits im Bau befindliche Werkserweiterung im oö. Thalheim abgegolten. Semperit finanziere den Kauf zum Teil direkt aus eigener Tasche und zum Teil über eine Bankenfinanzierung.

Rico wurde vor rund 30 Jahren in Thalheim bei Wels gegründet und ist laut Unternehmensangaben ein globaler Marktführer im Bereich Werkzeugbau sowie in der Herstellung von präzisen Flüssigsilikonteilen. Die Gruppe biete maßgeschneiderte Gesamtlösungen in hoher Stückzahl und decke die komplette Wertschöpfungskette im Bereich Flüssigsilikon ab - von der Prototypen-Entwicklung über den Werkzeugbau bis hin zur Großserienproduktion (inklusive Reinraumfertigung).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper