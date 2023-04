Semperit kauft Rico: Wie es zu der 200 Millionen schweren Übernahme kam

Eine Fügung des Schicksals – so bezeichnet Alfred Griesbaum den Verkauf des von ihm mitgegründeten Unternehmens Rico in Thalheim bei Wels an den in Wien börsennotierten Gummi- und Kautschukkonzern Semperit. Seit rund einem Jahr hatte es Gespräche darüber gegeben, am Montag wurde, wie berichtet, der Kaufvertrag unterschrieben. Rico ist ein Silikon-Spritzguss-Werkzeugbauer und Produzent von Flüssigsilikon-Komponenten.