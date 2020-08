Pegasus: Jetzt noch schnell bewerben!

Unter nachrichten.at/pegasus können noch bis morgen um Mitternacht Dokumente und Fotos hochgeladen werden. Bewerbungen sind in fünf Kategorien möglich: Innovationskaiser, Leuchttürme, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen sowie Unternehmerin/Managerin des Jahres. Nicht bewerben kann man sich für das unternehmerische Lebenswerk. Chancen in der Kategorie Erfolgsgeschichten rechnet sich das Leondinger Handelsunternehmen Betten Reiter (mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Peter Hildebrand) aus: In sechs Bundesländern werden mittlerweile 17 Filialen betrieben.

Die Sieger werden am 13. Oktober gekürt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.