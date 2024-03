Neue Form des Arbeitens: Co-Working in Oberösterreich

Die PostWerkStatt in Ottensheim über dem Gasthof zur Post ist ein Co-Working-Space mit 20 Arbeitsplätzen, der von der regionalen Erwerbsgenossenschaft Inrego gegründet wurde. Es gibt dazu einen neuen großen Bewegungs- und Seminarraum.

Nahe dem Wohnort, oft nur stundenweise und meist mit anderen, die gern ähnlich kooperativ arbeiten: Orte zum ko-kreativen Arbeiten schossen in Oberösterreich in den vergangenen Jahren wie Schwammerl aus dem Boden. Mittlerweile gibt es in unserem Bundesland mehr als 50 Co-Working-Spaces, Shared Offices, Dorf-Offices und wie sie alle heißen. Die Megatrends Digitalisierung, Klimawandel, Wissensgesellschaft sind wichtige Treiber für dieses neue Arbeiten.