"Schon genial": Eine Initiative will das Positive hervorstreichen

Von medizinischen Erfindungen, nachhaltigen Innovationen bis hin zu sozialen Projekten und ehrenamtlichem Engagement: In Österreich geht mehr voran, als viele denken. Die Initiative "Schon genial" – ins Leben gerufen von Alfred Fiedler, Geschäftsführer der Linzer Werbeagentur afp – will genau das sichtbar machen. Ziel ist eine optimistischere Grundstimmung in der Gesellschaft und gegenseitige Wertschätzung.