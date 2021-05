Online-Handel im Coronajahr 2020 mit kräftigen Zuwächsen

Die Einkäufe im Internet sind im Vorjahr zwar stärker als in den Jahren davor gestiegen, der stationäre Handel bleibt aber weiter dominierend.

Im stationären Handel stagnierten bei rund 66 Milliarden Euro. „Diese Gesamtzahl täuscht aber. Es gab eine extreme Spreizung“, sagte Ernst Gittenberger, Leiter des Centre of Retail and Consumer Research an der JKU. Zweistellige Zuwächse im Lebensmittelhandel stünden massive Umsatzeinbrüche in anderen Branchen gegenüber, etwa bei Mode.

Trefelik erwartet, dass die starken Zuwächse im Online-Handel im Vorjahr sich nicht wiederholen werde. Es sei mit einer Abflachung der Kurve zu rechnen. „Der stationäre Handel bleibt der Anker“, sagte Trefelik. Dem pflichtete auch Christoph Teller, Vorstand des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der JKU, bei. Er sieht keine Substitution zwischen Online- und stationären Handel. Hier stünden Zielkauf und Inspiration durch die Möglichkeit gegenüber, die Ware auch „erleben“ zu können – und zwar durch ein und dieselbe Person.

Trefelik hofft jetzt auf die Öffnung der Gastronomie am 19. Mai. „Wir brauchen die Gastronomie und das soziale Leben.“ Deshalb sei es so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen.