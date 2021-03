Neue Strategie soll Biobereich stärken

Allerdings sank zuletzt trotz steigenden Bioabsatzes die Wertschöpfung bei vielen Biobetrieben. Dazu kommt der Marktdruck, da der Bio-Anteil in der EU steigen soll. Anhand einer Studie zum Biobereich will die Agrarpolitik nun mit Partnern im Handel über den Sommer eine Bio-Strategie erarbeiten, um die Vorreiterrolle zu halten.

"Biologisch zu wirtschaften, aber konventionelle Preise zu bekommen, bringt die österreichischen Bauern um. Daher muss hier mit einer gemeinsamen, klugen Strategie dagegengehalten werden", sagte am Montag Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger.

Der Bio-Binnenmarkt

Laut dem Studienautor und Chef des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL), Urs Niggli, geht es vor allem um eine stärkere Kooperation bei der Verarbeitung und der Vermarktung im Inland. "Das Wichtigste ist, die Wertschöpfungskette zu stärken." Die EU-Biostrategie werde erstmals einen Bio-Binnenmarkt schaffen, den es zu nutzen gelte. "Es geht auch um die Frage, wie stärken wir die Verarbeitung in Österreich", sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Bio-Verarbeiter würden gerne Rohstoffe aus Österreich kaufen – diese aber im Ausland verarbeiten, um sie wieder hierzulande einzuführen. "Hier spielt der Lebensmitteleinzelhandel eine große Rolle. Wir schauen uns an, wie wir in diesem Bereich die Wertschöpfung stärken können."

