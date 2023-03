Milliardenumsätze: Genossenschaften in Oberösterreich trotzen der Krise

Die mehr als 250 oberösterreichischen Raiffeisengenossenschaften – vom Lagerhaus bis zur Bank und der Molkerei – "sind trotz enormer Unsicherheiten mit dem Geschäftsjahr 2022 durchaus zufrieden", sagt Norman Eichinger, Verbandsdirektor des Raiffeisenverbandes Oberösterreich anlässlich des heutigen OÖ. Landesgenossenschaftstags im Linzer Design Center. Hier kommen traditionell mehr als 400 Vertreter der Genossenschaften zusammen.

Sie repräsentieren mehr als 350.000 Oberösterreicher, denen die Genossenschaften gehören. Sämtliche Entscheidungen werden somit in der Region getroffen, Gewinne und auch die gesamte Wertschöpfung bleiben im Land. Den "finanziellen Blutkreislauf" in Gang halten die 70 Raiffeisenbanken mit einer Bilanzsumme von 31,5 Milliarden Euro (nach 30 Milliarden in 2021). Das Ergebnis (EGT) sank auf rund 230 Millionen Euro, "wegen sehr konservativer und vorsichtiger Bilanzierung von Wertpapieren", die Raiffeisen immer auf den Marktwert abrunde.

Norman Eichinger und Walter Lederhilger vom Raiffeisenverband Bild: Raiffeisen

In üblichem Maß stiegen die Ersteinlagen der Kunden um knapp fünf Prozent auf 25,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöhte sich das Volumen der vergebenen Kredite stark um neun Prozent auf 23,3 Milliarden Euro – quer durch alle Bereiche, vom privaten Hausbau bis zur Gemeinde- und Immobilienfinanzierung und natürlich das ureigenste Geschäft: Finanzierung von landwirtschaftlichen Investitionen.

Die oö. Lagerhäuser mit 117 Filialen und knapp 2000 Mitarbeitern erzielten im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro Betriebsleistung und "erwarten 2022 ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis" trotz der vielen Markt-Verwerfungen.

Die Molkereien verzeichneten einen Anstieg der Betriebsleistung von knapp 24 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro. Über höhere Milchpreise konnten tausende Landwirte ihre Kostensteigerungen gut ausgleichen.

Angesichts der Energiewende vielleicht überraschend ist die stagnierende Zahl der Biomasse-Genossenschaften, die tausende Abnehmer mit Raumwärme versorgen und jährlich 31 Millionen Liter Heizöl einsparen und Gewinne schreiben. Der Grund ist, dass neue Biomasse-Werke nur als Kostenstelle für die Genossenschaft "Bioenergie OÖ eGen" geführt werden. Es gibt in Oberösterreich aktuell 22 genossenschaftliche Heizwerke, zwei weitere werden 2023 in Betrieb genommen, so Eichinger.

Eine neue Genossenschaft wurde erstmals im Pflegebereich gegründet: Die Krankenhäuser der Elisabethinen in Linz, der Barmherzigen Schwestern in Ried und der Franziskanerinnen in Vöcklabruck gründeten eine Genossenschaft, um Pflegende zu Hause zu unterstützen.

Neue Genossenschaften

Die Rechtsform der Genossenschaft findet wieder mehr Resonanz bei den Menschen. 2022 wurden die ersten Erneuerbaren Energiegemeinschaften als Genossenschaften gegründet. Zahlreiche Projekte befinden sich in Planung. An drei Schulen in Oberösterreich haben sich Schülergenossenschaften gegründet, die reale Projekte wie Hühnerhaltung und Schuljause abwickeln. Weitere folgen heuer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.