Maskenskandal: Hat Palmers 700.000 Euro an Steuern hinterzogen?

Eineinhalb Jahre nach Auffliegen des Maskenskandals bei Hygiene Austria – damals ein Gemeinschaftsunternehmen des Textilkonzerns Palmers und des Faserherstellers Lenzing – gibt es nun neue Vorwürfe. Wie berichtet, hatte das Unternehmen im März 2021 eingeräumt, Masken teils in China produziert und als "Made in Austria" umetikettiert zu haben. Als Konsequenz zog sich Lenzing als Hauptaktionär von Hygiene Austria zurück – die OÖN berichteten. Soweit die Vorgeschichte.

Schwere Vorwürfe

Gut ein halbes Jahr nach dem Ausstieg von Lenzing kam es im September 2021 erneut zu einer Hausdurchsuchung bei der Hygiene Austria. Auch weitere Standorte, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen oder standen, waren im Visier der Korruptionsjäger und Zollfahnder. Auch bei Eigentümer Palmers und bei Ex-Mitinhaber Lenzing klopften die Beamten an die Tür. Nun wurde bekannt, worum es bei dieser zweiten Razzia ging. Wie der Standard online berichtet, stehen schwere Vorwürfe im Raum. Laut Dokumenten, die dem Standard vorliegen, soll Palmers mindestens 693.000 Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer hinterzogen haben. Dem gegenüber stehen 37 Millionen FFP2-Masken aus China, die Palmers nach Österreich transportiert habe – wohl für die Hygiene Austria.

Von China über Deutschland nach Österreich

Laut Medienbericht sollen die Masken nach ihrer Fertigung in Südostchina über eine international operierende Speditionsfirma zunächst nach Frankfurt geliefert worden sein, bevor sie nach Österreich kamen. Die gleiche Firma habe sich dann "als Vertreterin" der Palmers Germany dort auch um die Zollabfertigung gekümmert. Mit "künstlich niedrig gehaltenen chinesischen Ausgangsrechnungen" seien dann die Abgaben für den Zoll erheblich gedrückt worden, lautet der Vorwurf im Durchsuchungsbefehl. Die Ermittler gehen von einem 40 Prozent höheren Warenwert aus als angegeben.

Palmers weist vorwürfe zurück

Palmers weist alle Vorwürfe vehement zurück. "Es gab keine Hinterziehung von Zollabgaben und keine künstlich niedrig gehaltenen Ausgangsrechnungen aus China", heißt es in einer Stellungnahme gegenüber dem Standard. "Alle Lieferungen wurden korrekt verzollt – und zwar mit dem tatsächlichen Wert der Masken." Auch Hygiene Austria dementiert. Den Vorwurf, dass die Masken einen 40 Prozent höheren Warenwert gehabt hätten, sieht man als "marktfremd" an und argumentiert mit der hohen Stückzahl von 37 Millionen. Die Preise würden bei derart großen Mengen stark abweichen, heißt es.