Lockdown in China verschärft Lieferprobleme

Das IfW stellte bis zur vergangenen Woche noch keinen Rückgang der Importvolumina in Rotterdam oder Hamburg fest. Doch Mitte Mai war das Frachtvolumen im Roten Meer um fast ein Fünftel niedriger, als in normalen Zeiten zu erwarten gewesen wäre.

Dass Lieferungen aus China komplett zum Erliegen kommen, wird derzeit zwar nicht befürchtet, aber ein Rückgang des Frachtvolumens wegen des Lockdowns in Shanghai ist zu erwarten. Das werde in der europäischen Industrie in den nächsten Wochen zu spüren sein, erwarten Experten.