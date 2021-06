Linzer IT-Firma Fabasoft machte mehr Umsatz und Gewinn

Der Umsatz stieg von 51,1 Millionen auf 55,1 Millionen Euro, das Jahresergebnis von 8,6 Millionen auf 9,7 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde von 11,7 Millionen auf 13,9 Millionen Euro gesteigert.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich in dem am 31. März 2021 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr von 16,8 Millionen auf 19,6 Millionen Euro. Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 21,0 Millionen Euro, nach 14,1 Millionen Euro im Jahr davor. Fabasoft verfügte zum Ende des Geschäftsjahres über liquide Mittel in Höhe von 48,4 Millionen Euro (nach 35,1 Millionen Euro zum 31. März 2020).

In der Hauptversammlung der Fabasoft AG am 5. Juli 2021 wird für das Geschäftsjahr 2020/2021 eine Dividendenausschüttung von 0,85 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Für 2019/20 war eine Dividende von 0,65 Euro je Aktie ausgeschüttet worden.

Am Donnerstag, 10. Juni, will das Unternehmen bei einer Bilanzpressekonferenz (online) die Ergebniszahlen ausführlich erläutern.