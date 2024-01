Katzian pocht weiter auf 2.000 Euro Einstiegseinkommen

"Im neuen Jahr will ich mit der Wirtschaftskammer in Gespräche über einen Generalkollektivvertrag, der die 2.000 Euro sicherstellt, eintreten", so Katzian in einer Tageszeitung. WKÖ-Chef Harald Mahrer ruft in der "Presse" (Freitagsausgaben) nach Entlastungen.

Man habe bereits im Herbst diskutiert, wollte aber noch die Ergebnisse der Lohnverhandlungen abwarten. "Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für den Generalkollektivvertrag - mit entsprechenden Übergangsschritten. Ich hoffe, dass es Gespräche im Jänner gibt." Kurzfristig war am Freitag dazu auf APA-Anfrage zunächst keine Stellungnahme der Wirtschaftskammer (WKÖ) zu erhalten.

Mehr zum Thema: Ökonomen mit Einigung auf Plus von 8,4 Prozent zufrieden

Ein Generalkollektivvertrag gilt generell für alle Unternehmen, für die die WKÖ Kollektivvertragsfähigkeit besitzt. Ein solcher betrifft Millionen von Arbeitnehmern. Die nächste Zielsetzung der Gewerkschaft geht dann auch schon deutlich über 2.000 Euro - in Richtung 2.300 Bruttoeinkommen.

Sorge "2024 wird ein durchwachsenes Jahr"

WKÖ-Präsident Mahrer äußerte indes in einem Interview mit der "Presse", die Sorge, "dass 2024 ein sehr durchwachsenes Jahr wird". Ihn erfülle "natürlich der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit mit großer Sorge". "Daher brauchen wir für 2024 auch ein Standort-Entlastungspaket - in Form von einer kräftigen Lohnnebenkostensenkung und Anreizen für Investitionen", so der oberste Wirtschaftskämmerer.

Rufe nach Lohnnebenkostensenkungen gingen zuletzt Katzian allerdings "am Hammer". "Wer jetzt die Lohnnebenkosten senken will, will Dinge in Frage stellen, die von den Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erkämpft wurden", kritisierte der Gewerkschafter erst dieser Tage.

Metaller-Abschluss "an der Grenze des Machbaren"

Bei den Verhandlungen in der Herbstlohnrunde "haben wir mit größtmöglicher Klarheit gesagt, was Sache ist", so Mahrer zur "Presse" weiters. "Und ich glaube, dass die Tarifpartnerschaft für die Zukunft umdenken muss, wie man damit (der hohen Inflation, Anm.) umgeht. Orientiert man sich weiter an bestimmten Formeln, oder lässt man auch andere Faktoren einfließen?".

Der Metaller-Abschluss sei "an der Grenze des Machbaren" gewesen. "Mit der Härtefallklausel für Betriebe, die es besonders schwierig im Wettbewerb haben, ist eine spannende Herangehensweise gewählt worden", so der oberste Wirtschaftskämmerer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper