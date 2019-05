Jede zweite Leasingkraft wird übernommen

Anfangs von Gewerkschaft und Arbeiterkammer abgelehnt, gibt es längst einen Kollektivvertrag für die Branche. Heute sind in 2200 Firmen gut 90.000 Personen beschäftigt.

Mehr als die Hälfte dieser überlassenen Arbeitskräfte werde vom Beschäftigerbetrieb übernommen. Darauf verweist der Fachverband in der Wirtschaftskammer. Der Bundesvorsitzende der Personalüberlasser, Erich Pichorner, spricht von einem Sprungbrett – vor allem für Menschen, die sonst nur schwer einen Job finden.

TTI holt Manpower-Chef

Die in St. Florian bei Linz ansässige TTI Group gab übrigens gestern bekannt, dass der langjährige Manpower-Österreich-Chef Pichorner zu TTI wechseln wird. Klaus Lercher – zuvor Geschäftsführer beim Marktführer Trenkwalder – hat wie berichtet im April 2018 TTI übernommen. Jetzt soll Pichorner das Segment Angestelltenüberlassung und damit die Tochterfirma Squadra leiten. Auch eine finanzielle Beteiligung ist ein Thema. TTI will – mit weiteren Firmenzukäufen – von der Nummer drei (162 Millionen Euro Umsatz, 3700 Mitarbeiter) zum Marktführer in Österreich werden, so Lercher.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at