Insolvente Wick Fenster vor Produktionsende

Wie bereits berichtet, ging der Firma nach 119 Jahren das Geld aus. 314 Mitarbeiter sind den der Insolvenz betroffen. Mit dem Aus der Fensterproduktion gehen 200 Jobs verloren, berichtet die GPA-djp. Schon im April wurden 60 Stellen gestrichen. Andreas Stangl von der Gewerkschaft fordert Unterstützung für die Beschäftigten, etwa in Form einer Arbeitsstiftung mit Unterstützung des Landes. Diese habe Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner auch in Aussicht gestellt. „Unsere Leute haben alle Hoffnung in diese Versprechen gesetzt, aber leider haben wir bisher keinerlei Informationen darüber bekommen, wie es weitergehen soll“, sagt Betriebsratsvorsitzender Otto Pühringer.

