Millionenpleite: Innviertler Wurstspezialist Kletzl ist insolvent

Der Innviertler Fleisch- und Wurstspezialist Kletzl ("Kletzerl", Dauerwurst, Leberkäse) ist insolvent: Laut Gläubigerschützer AKV hat das Unternehmen mit Sitz in Aspach am Landesgericht Ried einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingebracht. 118 Gläubiger sowie 36 Dienstnehmer sind betroffen. Die Verbindlichkeiten liegen laut Antrag bei 5,6 Millionen Euro. Zu den Aktiva machte der AKV keine Angaben.

Lesen Sie auch: Restaurant-Pleite in Linz: Das Fischerhäusl ist insolvent

Laut Antrag ist ein Grund für die Insolvenz die Coronapandemie: Ein deutscher Großabnehmer fiel aus, was zu Umsatzeinbrüchen führte. Dazu kamen gestiegene Energie- und Rohstoffkosten, die nur eingeschränkt an die Kunden weitergegeben werden konnten. Eine Fortführung des Unternehmens ist geplant. Die Gläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren erhalten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper