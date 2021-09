In Österreich fehlen 8000 Lkw-Fahrer

Der Personalmangel werde sich aber noch weiter verschärfen, denn von derzeit rund 100.000 berechtigten Lenkerinnen und Lenkern werden in den kommenden zehn Jahren 20 Prozent in Pension gehen, hieß es in einem Bericht der "Kleinen Zeitung".

In der Obersteiermark gebe es bereits Lkw, die stillstehen, sagte der steirische Fachgruppenobmann für Güterbeförderung, Peter Fahrner, der Zeitung. Dort gehe es vor allem um Holztransporte, die besonders herausfordernd seien.

Für Horst Schachner, steirischer Landesvorsitzender der Transportgewerkschaft Vida, gebe es einen wichtigen Hebel, um den Beruf für Nachwuchs attraktiver zu machen: "Das Einzige, was hilft, ist die Reduzierung der Arbeitszeit."