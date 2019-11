Neues Hotel für das Linzer Bahnhofsviertel

Die deutsche Hotelkette Dormero drängt verstärkt nach Österreich: Nach Wien wurde auch ein Standort in Linz fixiert. Dormero wird als Pächter ab 2023 ein Hotel in der Sophiengutstraße zwischen Hauptbahnhof und Ziegeleipark betreiben. Das wurde am Montag in einer Aussendung bekannt gegeben. Das Hotel wird über 228 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien, ein Restaurant samt Terrasse, einen Fitness- und Wellnessbereich und eine Tiefgarage verfügen.

Dormero mit Sitz in Berlin betreibt aktuell 30 Hotels in Deutschland und der Schweiz. 13 weitere Projekte sind unterschrieben, zwei davon in Österreich.