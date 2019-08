Digitalos: Dieser Preis vernetzt ganz Oberösterreich

Etliche Firmen und Menschen aus Oberösterreich zeichnen sich täglich in der digitalen Welt aus. Diesen bieten die OÖNachrichten und ihre Partner eine Bühne: Am Dienstag, 22. Oktober, findet die Premiere des Digitalos in der Linzer Tabakfabrik statt. Das Anmeldeformular finden Sie online auf www.digitalos.at.

Siegchancen gibt es in fünf Kategorien. Junge Unternehmen werden in der Kategorie "Digitale Start-ups" gesucht. Sie verfügen über ein rasch skalierbares Geschäftsmodell, sind attraktiv für Investoren und heben sich dadurch von anderen Firmen ab.

In der Sparte "Digitale Person" zeichnen die OÖN Personen aus, die im Netz viele Menschen erreichen. Es ist die einzige Kategorie, die unsere Leser per Online-Wahl bestimmen.

Bei der "Digitalen Transformation" kommen Unternehmen auf ihre Kosten, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben. Gesucht werden Firmen, die ein sicheres Zukunftskonzept entwickelt haben.

Unter den Schlagwörtern "Science/künstliche Intelligenz/Projekte" werden alle Projekte in Organisationen und Unternehmen von Wirtschaft und Wissenschaft vereint. Hier werden Ideen ausgezeichnet, die wesentlichen Einfluss auf die Gesellschaft haben.

Beim "Digitalen Pionier" wird eine Person geehrt, welche die Digitalisierung in Oberösterreich mit außergewöhnlichen Leistungen wesentlich geprägt hat. Diese Auszeichnung bestimmt die Jury, die aus zwölf Mitgliedern besteht.

Die Bewerbungsfrist für den Pegasus läuft noch bis Sonntag, 1. September. Die OÖN stellen regelmäßig Bewerber vor. Eine frühe Anmeldung zahlt sich aus!

