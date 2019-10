Digitalos 2019: Das sind die Finalisten

Mehr als 100 Bewerbungen haben in den vergangenen Wochen die Wirtschaftsredaktion der Oberösterreichischen Nachrichten erreicht: vom Instagram-Star bis zum aufstrebenden Start-up, vom etablierten Unternehmen bis zum Projekt, das verblüfft. Der Digitalos spiegelt die Bandbreite jener heimischen Unternehmen und Menschen, die in der digitalen Welt herausstechen und ihr Basislager in Oberösterreich haben.

AdChoices WERBUNG

Intensiv haben diese Woche die OÖN-Wirtschaftsredakteure die Einreichungen analysiert, Stärken diskutiert und eine Vorauswahl getroffen. Wer es unter die jeweils fünf Besten seiner Kategorie geschafft hat, können Sie auf dieser Seite sehen.

Nun müssen unsere Favoriten einen zweiten Test bestehen. Denn jetzt ist die Jury des Digitalos am Zug: Die Digitalos-Partner OÖN, Sparkasse Oberösterreich, Tabakfabrik, Land Oberösterreich, JKU, Google, Stadt Linz und die Wiener Städtische küren die Gewinner der ersten Auflage des Digitalpreises. Den Vorsitz hat Unternehmer und Investor Florian Gschwandtner, Mitgründer von Runtastic.

Video: Digitalos 2019 - Worum geht's?

Die Finalisten in der Kategorie Digitale Start-Ups

Carployee, Linz Bild: (APA/BARBARA GINDL)

Dem wachsenden Verkehrsaufkommen sagt Albert Vogl-Bader den Kampf an. Carployee ist eine Mitfahr-App für Pendler und hat sechs Mitarbeiter.

Chatvisor GmbH, Linz Bild: Fotostudio Eder

Mit einer Software analysiert Chatvisor, wie sich Nutzer auf Webseiten verhalten. Firmen wie BMW und Intersport vertrauen auf Mathias Holzinger (in der Bildmitte) und sein Team.

Fretello, Linz Bild: (APA/BARBARA GINDL)

Florian Lettner bringt Nutzern das Gitarrespielen mit einer Handy-App bei. Fretello hat Verträge mit den beiden größten Musikverlagen der Welt eingefädelt.

own3d media, Steyr Bild: Prechtl/OÖN

Thomas Rafelsberger und sein Team entwickeln Animationen, Grafiken und Töne, um Computerspielern einen professionelleren Auftritt zu ermöglichen.

Rewellio GmbH, Bad Ischl Bild: Privat

Georg Teufl bietet eine Softwareplattform zur Reha für Schlaganfallpatienten. Rewellio entwickelt Apps auf Basis von Tablets oder Virtual-Reality-Brillen.

Digitale Personen

Austrianoutdoor-addict, Molln Bild: Privat

Als „Bergprinzessin auf Reisen“ bezeichnet sich Sabine Knoll im Internet. Sie lässt ihre Fans an den schönsten Wander-, Berg-, Kletter- und Skitouren teilhaben.

Bild: Privat

Zu einem positiven Selbstbild will Viktoria Buchberger im Internet anderen verhelfen. „Ich präsentiere keine Scheinwelt, sondern auch Schattenseiten.“

Bild: Privat

David Haubner und Benjamin Lengauer sammeln Millionen Klicks auf YouTube. Sie erstellen seit 2012 Videos über Computerspiele und verdienen damit Geld. Bild: Privat Christina Tropper beschreibt die ungeschminkte Wahrheit über das Leben mit Zwillingen. Ihr Blog zählt zu den meistgelesenen in Österreich. Bild: Weberndorfer Peter Weberndorfer regt den Appetit von Millionen an. Der Linzer bietet Restaurants und Hotels die Möglichkeit, Werbung auf seiner Seite zu schalten.

Digitale Transformation

Catalysts, Linz Bild: OÖ-Industrie

Der Programmierwettbewerb helfe bei der Mitarbeitersuche, sagt Bernhard Niedermayer. Er ist bei der Linzer IT-Firma für künstliche Intelligenz zuständig.

Colop, Wels Bild: (APA/BARBARA GINDL)

Mit dem „e-mark“ stieg die Stempelfirma in die digitale Welt ein. Dieser kann laut Verkaufsleiter Franz Ratzenberger auch Servietten, Glas und Metall verzieren.

emporia, Linz Bild: Emporia Der Smartphone-Hersteller hat eine App entwickelt, die moderne Handys in seniorengerechte Geräte verwandelt – laut Chefin Eveline Pupeter einzigartig. Bild: OÖN Christine und Maximilian Schallauer betreiben mit ihrem Portal Online-Paarberatung. Durch spezielle Programme sinke die Hemmschwelle, heißt es. Bild: Rosenbauer Mit einem Simulator des Leitbetriebs (Chef Dieter Siegel) können Flughafenfeuerwehren mit dem Fahrzeug Panther auf virtuelle Einsatzfahrt gehen.

Digitale Projekte

Energie AG, Linz Bild: Energie AG

Die Energie AG hat den Onlineberater „Heinzi“ entwickelt. Dieser hilft laut Projektleiter Gerald Stockhammer bei der Wahl des optimalen Heizsystems.

Groma 24/7, Schöndorf Bild: Privat Der Brandmelder von Markus Groiss unterscheidet Feuer von heißen Gegenständen und vermeidet Fehlalarme. Künstliche Intelligenz hilft dabei. Nasty Lion, Linz Bild: Privat Sebastian Höbarths Pilzführer „Pilz 123“ funktioniert mit künstlicher Intelligenz. Ein Foto genüge, um Pilze zu identifizieren, sagt der FH-Absolvent. Netural GmbH, Linz Bild: Privat „VRhealthy“ heißt das Produkt von Robert Hartmann, das reales Training im virtuellen Raum ermöglicht. Zielgruppe sind insbesondere ältere Menschen. TGW Logistics, Marchtrenk Bild: TGW Der Logistik-Spezialist (Chef Harald Schröpf) hat einen intelligenten Roboter für die Kommissionierung entwickelt. Dadurch fallen Stillstandszeiten weg.

Aus den fünf Nominierten in drei Hauptkategorien – digitale Start-ups, digitale Transformation, digitale Projekte – wird jeweils der Sieger ausgewählt. Bei der digitalen Person haben die OÖN-Leser die Gewinner per Onlinevoting gewählt. Den Sonderpreis digitaler Pionier wählt die Jury direkt. Alle Sieger werden bei der Galanacht am 22. Oktober in der Linzer Tabakfabrik ausgezeichnet.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.