Deutschland ebnet Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern den Weg

"Make it in Germany." Mit diesem Slogan wirbt Deutschland um Fachkräfte aus dem Ausland. Anfang März soll ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten, damit qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten der Weg ins Nachbarland deutlich leichter und schneller geebnet wird.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte gestern bei einem Spitzentreffen mit Wirtschaft und Gewerkschaften in Berlin, dass Deutschland auf diese Schlüsselkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland angewiesen sei. Untermauert wird das mit einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. 56 Prozent der Firmen gaben an, dass der Fachkräftemangel das größte Geschäftsrisiko darstelle. Engpässe gibt es in den Bereichen Informatik, Naturwissenschaft und Technik – daneben sind der Bau, der Hotel- und Gaststättenbereich sowie Gesundheitsberufe betroffen.

In einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung und der OECD heißt es, dass Deutschland in puncto Attraktivität für zuwanderungswillige Akademiker unter den OECD-Industrieländern nur auf Rang zwölf liegt. Österreich nimmt den 17. Platz ein.

Ob Deutschland mit dieser Initiative Österreich Fachkräfte wegnehmen könnte? Dieter Siegel, Vorstandsvorsitzender bei Rosenbauer, sagt auf OÖN-Anfrage. "In einem größeren Land haben die Leute das Gefühl, mehr Chancen zu haben. Das ist ein Nachteil für uns als kleineres Land." Seine Kritik gilt der Rot-Weiß-Rot-Karte, die für besonders qualifizierte ausländische Schlüsselkräfte gedacht ist: "Die ist zu bürokratisch, die Menschen fühlen sich nicht willkommen." Gerhard Straßer vom AMS Oberösterreich sagt: "Vor einem Jahr wurde die Karte überarbeitet, mit dem Ergebnis, dass es weniger Bewilligungen gab." Die alte Regierung arbeitete an Verbesserungen, die neue werde dies auch müssen. Straßer weiter: "Außerhalb der EU ist der Fachkräfte-Markt so groß, dass uns Deutschland nichts wegnehmen kann."

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at