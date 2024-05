Bohrfirma ADX nimmt 13,5 Millionen Euro für Investitionen auf

Die australisch-österreichische Bohrfirma ADX Energy, die zuletzt in Molln in Oberösterreich Gas-Probebohrungen durchgeführt hat, hat angekündigt Aktien im Wert von 13,5 Millionen Australischer Dollar (8,22 Millionen Euro) auszugeben. Man habe dafür bereits feste Zusagen von Investoren, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Konkret geht es demnach um rund 128,5 Millionen Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 0,105 Australischer Doller (um die sechs Eurocent). In einer ersten Tranche sollen am 7. Mai circa 71,4 Millionen Aktien platziert werden, in einer zweiten Tranche (22. Mai) der Rest.

Das frische Geld soll unter anderem in das Gas-Projekt in Molln und das Öl-Bohrprojekt Anshof bei Bad Hall fließen, zudem ist eine CO2-Reduktionsanlage auf den Öl- und Gasfeldern von ADX im Wiener Becken geplant.

