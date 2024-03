Wer profitiert von "historischem" Gasfund in Molln?

Von einem "historischen Gasfund" sprach das Energieunternehmen ADX am Montag nachdem die Firma mit Hauptsitz in Australien bei der Probebohrung bei Molln Sonntagabend auf Erdgas gestoßen war. Im Gestein aus einer Tiefe von 1452 bis 1567 Meter stellten Geologen im mobilen Labor an der Bohrstelle Welchau-1 Spuren des kondensatreichen Erdgasvorkommens fest. Und das früher als gedacht: Ursprünglich war die Probebohrung unmittelbar neben dem Nationalpark Kalkalpen noch bis 31.