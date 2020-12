 "Qualität spielt eine große Rolle"

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

"Obwohl wir die Gastronomie geschlossen halten müssen, geht es bei uns ordentlich rund vor Weihnachten", sagt. Er führt gemeinsam mit seiner Frau Tina Stoica das "Tinamisu" am Graben in Linz, das auf italienische Delikatessen spezialisiert ist. Nachdem die Firmenweihnachtsfeiern heuer ausfallen, hätten viele Chefs Pakete mit Spezialitäten für ihre Mitarbeiter gekauft, sagt Langer.Außerdem seien viele private Kunden ins Geschäft gekommen, um Wein, Pasta, Panettone oder Balsamico zu kaufen. Alle Produkte kämen aus Italien, sagt Langer: "Die Menschen können heuer niemanden besuchen, also lassen sie es sich zu Hause gut gehen und schauen auch mehr auf Qualität."