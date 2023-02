Hoffnung auf die zweite WM-Woche

Die erste Möglichkeit zur Wiedergutmachung nach den bisher eher mauen Auftritten in Sprint und Jagdrennen bieten die Einzel. Die Männer laufen die 20 Kilometer heute, Lisa Hauser und Co. die mit 15 Kilometer längste Disziplin am Mittwoch.

Norwegens Topstar Johannes Thingnes Bö kommt dagegen aus dem Feiern nicht mehr heraus: In bisher drei Bewerben holte er dreimal Gold. "Johannes ist ein Alien", bekannte auch Rivale und Landsmann Sturla Holm Laegreid.

