Ski: Roswitha Stadlober einstimmig zur neuen ÖSV-Präsidentin gewählt

Die 58-jährige Salzburgerin ist am Freitag bei der außerordentlichen Länderkonferenz in Anif einstimmig für die Funktionsperiode 2021 bis 2024 gewählt worden. Die Konferenz der Länderpräsidenten hatte sich nach dem überraschenden Rücktritt von Karl Schmidhofer am Mittwoch auf Stadlober geeinigt, die seit 30. September das Amt interimistisch innehatte.

Stadlober ist in der 116 jährigen Verbandsgeschichte die erste Frau an der Spitze, davor hatten 22 Männer den heimischen Skiverband geleitet. Wie vor zwei Tagen beschlossen, wurde Patrick Ortlieb zum Finanzreferenten gewählt, Christina Scherer ist Generalsekretär mit beratender Stimme.

Das ÖSV-Präsidium 2021 bis 2024