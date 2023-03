Ski Alpin: ÖSV-Läufer muss seine Karriere beenden

Der 26-jährige Oberösterreicher holte in der Saison 2020/2021 den Gesamtsieg im Europacup und feierte im März 2021 sein Weltcupdebüt in Saalbach-Hinterglemm.

Kurz vor Saisonstart 2021/2022 verletzte sich Lahnsteiner schwer am Knie und musste den gesamten Winter pausieren. „Bei meinem Comeback am Anfang dieser Saison habe ich dann ganz deutlich gemerkt, dass ich körperlich und vor allem mental nicht mehr bereit bin“, so der Ebenseer. Neben dem Europacup-Gesamtsieg holte er auch die Bronzemedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2016 im Riesentorlauf in Sochi (RUS).

„Nach vielen Jahren im Leistungssport werde ich meine aktive Karriere mit dem heutigen Tag beenden. Die letzten Jahre waren aufgrund von einigen Verletzungen schwierig und meine Liebe zum Skisport wurde auf eine harte Probe gestellt".

Der Rennsportleiter der Alpin Herren, Marko Pfeifer, bedauert den Rücktritt: „Schade, dass Max in jungen Jahren seine Karriere beendet. Er wird unserem Team fehlen, dennoch wünsche ich ihm für seine berufliche Zukunft nur das Beste.“

