Sind sie das neue Traumpaar im alpinen Ski-Zirkus?

Die US-Amerikanerin und der Norweger zeigten sich am Montag turtelnd auf Fotos auf Instagram. "Jetzt wisst ihr es", schrieb Kilde, der Gewinner des Gesamtweltcups 2019/20. Von den Fans kamen zahlreiche überschwängliche Glückwünsche. "Oh wow, Powercouple", schrieb einer. Eine andere meint: "Ich freue mich so sehr für dich". Die dreifache Gesamtweltcup-Siegerin Shiffrin war zuvor lange mit dem Franzosen Mathieu Faivre, dem Doppel-Weltmeister von Cortina d'Ampezzo, liiert gewesen.

