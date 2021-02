ÖSV-Aufgebot kämpft im Teambewerb um Medaillen

Parallel-Weltmeisterin Katharina Liensberger führt das sechsköpfige österreichische Aufgebot für den Teambewerb am Mittwoch bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo an. Die sportliche Leitung der Alpinen im ÖSV nominierte weiters Stephanie Brunner und Chiara Mair sowie Fabio Gstrein, Roland Leitinger und Adrian Pertl. Österreich Auftaktgegner im Achtelfinale heißt - wie 2017 in St. Moritz - Belgien.

