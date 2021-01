Lara Gut-Behrami gewinnt Super-G in St. Anton

Die Vorarlbergerin Arine Rädler als zweitbeste Österreicherin wurde Siebente (+1,37). Die italienische Abfahrtssiegerin Sofia Goggia war eine zahlreicher Ausfälle, zu denen auch erneut Nina Ortlieb gehörte.

Für Gut-Behrami ist es der 27. Weltcupsieg, der 13. im Super-G. Zuletzt hatte sie im Februar vor dem vorzeitigen corona-bedingten Abbruch der Saison beide Abfahrten in Crans-Montana gewonnen. In einem Super-G hatte es für die Eidgenossin zuletzt vor drei Jahren in Cortina d'Ampezzo geklappt. Bassino zeigte nach Rang vier in Val d'Isere erneut ihr Super-G-Potenzial. Suter kehrte nach drei Podestplätzen in Val d'Isere auf das Podest zurück, nachdem sie am Samstag Abfahrts-Sechste gewesen war.

Neben Tippler und der mit Startnummer 34 überraschenden Rädler hatte sich nach 45 Läuferinnen auch Stephanie Venier (+1,67/9.), Ricarda Haaser ((+1,68/11.) und Rosina Schneeberger (+1,75/13.) gut klassiert, womit das ÖSV-Abschneiden klar besser war als beim Super-G in Val d'Isere, als Tippler als ÖSV-Beste 14. gewesen war. Auf dem schwierig gesteckten Kurs ist neben Ortlieb aus der ÖSV-Crew auch Ramona Siebenhofer ausgeschieden, die Slowenien Ilka Stuhec hat es ebenso erwischt.

