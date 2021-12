Kriechmayr auf der Suche nach der Leichtigkeit

"Dass ich schnell bin, weiß ich", sagte Vincent Kriechmayr. Gestern wurde er beim Ski-Weltcup-Super-G in Gröden mit dem dritten Platz darin bestätigt. Der Gramastettner ist sich bewusst, was ihm noch fehlt, damit er in der heutigen Abfahrt (11.45 Uhr, ORF 1) auf das Siegespodest weiter hinaufsteigt. "Man muss sich halt immer am Limit bewegen, das ist mir letztes Jahr leichter von der Hand gegangen."

Die Richtung stimmte gestern: Als Kriechmayr mit Startnummer elf als Führender abschwang, reckte er zufrieden den Zeigefinger in die Luft. 27 Hundertstelsekunden schneller war danach Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer drängte sich noch dazwischen. Trotzdem strahlte Kriechmayr nach den für ihn nicht vollends zufriedenstellenden Rennen in Nordamerika Zuversicht aus: "Es war auf alle Fälle ein Super-G, wo ich mir denke, so möchte ich es machen." Bei den Kamelbuckeln sei er "eine Spur zu direkt" gewesen, in der Ciaslat habe er einen Linksschwung ein bisschen zu verhalten angelegt, analysierte der Super-G-Weltmeister vom Fleck weg. "Also, es war definitiv eine gute Fahrt, aber bei diesen zwei Passagen hat vielleicht das Alzerl gefehlt. Da erklärt sich dann der Rückstand."

Kilde: Vierter Sieg in Gröden Bild: APA/AFP

Kilde ist der Gejagte

Mayer hatte gepokert und die hohe Startnummer 19 gewählt – um durch die einfallende Sonne oben und vor dem letzten Sprung besseres Licht zu haben. "Mir hat es aber dann nichts gebracht, weil genau da unten habe ich es dann verloren", erklärte der Kärntner lächelnd. Es reichte dennoch zum vierten Stockerlplatz im fünften Speedrennen. Den Lerneffekt wollen die ÖSV-Asse heute in der Abfahrt zeigen. Die beste Platzierung auf der Saslong war für beide ein siebenter Platz – Mayer 2014, Kriechmayr 2015.

Der Mann, den es zu schlagen gilt, ist Kilde. Der Norweger gewann mit dem Super-G das dritte Speed-Rennen in Serie. "Ich habe eine gute Balance, ich kann meinen Körper besser spüren. Das Material passt super", sagte der 29-Jährige. Wie Franz Klammer, Michael Walchhofer und Kristian Ghedina hat Kilde nun vier Rennen auf der Saslong gewonnen. Öfter triumphiert hat nur Aksel Lund Svindal mit sieben Siegen.

Nun geht es für Kilde am Sonntag mit dem Riesentorlauf in Alta Badia weiter. "Das ist der Plan. Ich möchte gerne ein bisschen Riesentorlauf fahren." Vor dem Jahreswechsel stehen noch zwei Super-G und eine Abfahrt in Bormio auf dem Programm.