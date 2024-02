Erneut kein Spitzenplatz für Österreich

Österreichs Single-Mixed-Staffel mit Lisa Hauser und Simon Eder zählte bei der Biathlon-WM in Nove Mesto am Donnerstag nach mehreren Weltcup-Stockerlplätzen die letzten Jahre zu den Mitfavoriten, doch die wohl größten heimischen Hoffnungen auf eine Medaille bei den heurigen Titelkämpfen erfüllten sich nicht. Am Ende wurde es nur Rang neun, während Frankreichs Duo mit Lou Jeanmonnot und Quentin Fillon Maillet überlegen den Sieg feierte.

Schon beim ersten Umlauf von Hauser gingen die Chancen auf einen Spitzenplatz flöten. Die heuer formschwache Tirolerin, vor der WM noch dazu von einer Verkühlung gebremst, schoss gleich viermal daneben und verlor so viel Zeit. "Die Top sechs waren das Ziel, wir sind natürlich enttäuscht", sagte der 41-jährige Routinier Eder, der sich läuferisch wie auch am Schießstand ohne einen einzigen Fehler weniger vorzuwerfen hatte.

Das Rennen wurde im Finale zum großen Krimi. Während die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold nach dem letzten Schießen in die Strafrunde musste und am Ende sogar noch Italiens Lisa Vittozzi an ihr zu Silber vorbeizog, machte Jeanmonnot vorne nervenstark den Sack zu. Rang vier ging an Schweden vor der Schweiz und Deutschland.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl