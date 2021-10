Salzburg und Bozen im Achtelfinale

Das Team von Trainer Matt McIlvane kassierte gegen den Liga-Rivalen HCB Südtirol nach einer 1:0-Führung eine 3:5-Heimniederlage. Beide Teams haben den Aufstieg aber schon vor dem Retourmatch am 12. Oktober in Bozen in der Tasche. Der Gruppensieger hat den Vorteil, dass er bei der Achtelfinal-Auslosung am 15. Oktober einen vermeintlich leichteren Gegner, nämlich einen Zweiten aus einem anderen Pool, zugelost bekommt. Matchwinner für Bozen war Stürmer Brett Findlay, der die Tore zum 2:1 (19.) und 3:1 (32.) erzielte.