Österreich holte sensationell Punkt gegen die USA

Die ÖEHV-Auswahl holte am Sonntag in Tampere mit einer 2:3 (1:0,1:1,0:1)-Niederlage nach Verlängerung gegen die USA sensationell einen Punkt. Benjamin Nissner (15.) und Paul Huber (35.) brachten Österreich gegen das mit 16 NHL-Spielern angetretene US-Team 2:0 in Führung.

Nur 17 Sekunden nach dem zweiten Treffer verkürzte Kieffer Bellows auf 1:2 (35.). Im Schlussdrittel verhinderte Adam Gaudette (49./PP) und in der Verlängerung Luke Hughes (64.) eine rot-weiß-rote Sensation. Auf die Mannschaft von Teamchef Roger Bader wartet nach einem Tag Pause am Dienstag (15.20 Uhr/live ORF Sport +) mit Tschechien der nächste Top-Gegner.

Bader stellte seine Mannschaft gegenüber dem Schweden-Spiel am Vortag (1:3) an zwei Positionen um. David Kickert löste Bernhard Starkbaum im Tor ab und war ein souveräner Rückhalt. Brian Lebler rückte statt Manuel Ganahl in die erste Sturmreihe mit Lukas Haudum und Marco Kasper.

Nach der starken Leistung vom Vortag legten die Österreicher gegen die NHL-Profis sogar noch zu. Die Mannschaft um Kapitän Thomas Raffl lieferte den Amerikanern im ersten Drittel ein Duell auf Augenhöhe, spielte defensiv diszipliniert und offensiv frech. Der Lohn war die Führung.

In eine auslaufende Strafe der USA startete Youngster Kasper ein herrliches Solo und bediente Benjamin Nissner, der Torhüter Strauss Mann aus kurzer Distanz bezwang.

Im Mitteldrittel legten die US-Boys einen Gang zu. Dank Kickert, der keine Schwächen zeigte, und auch einem starken Penalty-Killing hielten die Österreicher dem Druck stand. Und schlugen nach schöner Kombination über Haudum und Ali Wukovits durch Paul Huber ein zweites Mal zu (35.). Nur 17 Sekunden später gelang den USA durch Bellows (35.) der Anschlusstreffer.

Im Schlussdrittel überstanden die Österreicher ein weiteres Unterzahlspiel, im nächsten Powerplay traf Gaudette aber zum Ausgleich (49.). Kickert und Co. retteten sich in einer Abwehrschlacht in die Verlängerung. Bei einem Schuss von Peter Schneider an die Latte (63.) hatte das US-Team Glück, fast im Gegenzug zerstörte Hughes die Hoffnung auf einen Sieg.

Center Benjamin Baumgartner verletzte sich im Mitteldrittel und konnte das Spiel nicht beenden. Clemens Unterweger verpasste wegen einer Oberkörperverletzung sein zweites Spiel, der KAC-Verteidiger sollte aber für das Tschechien-Spiel fit werden.