Zweite Chance für die Black Wings

Der 17-Punkte-Rückstand der Steinback Black Wings aus dem Grunddurchgang auf einen Play-off-Platz ist gestrichen. Beim heutigen Auswärtsspiel in Dornbirn gehen die Linzer nur noch mit vier Zählern Rückstand auf Platz drei in jene Qualifikationsrunde, in der sich die Top Drei einen Viertelfinalplatz sichern.

Die Wings werden aus den zehn verbleibenden Spielen wohl sieben Siege benötigen, um das Feld noch von hinten aufzurollen. Wie das geht, kann man sich auf jeden Fall beim Gegner abschauen: Dornbirns Trainer Kai Suikkanen hatte in der Saison 2016/17 den HC Bozen als Tabellenletzter übernommen. Am Ende der Saison hielt er mit seinem Team dann sensationell den Meisterpokal in die Höhe. Auch heuer hat er Dornbirn aus dem Tief geholt. Die Vorarlberger haben für ihren sechsten Tabellenplatz nach dem Grunddurchgang acht Bonuspunkte erhalten – und wollen heute mit einem Sieg über die Wings weiter davonziehen. Nach dem Auftakt bleibt für die Wings wenig Zeit zur Regeneration: Am Sonntag steht das Heimspiel gegen Graz auf dem Programm.