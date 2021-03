Stürmer Alexander Lahoda verlängerte bei den Black Wings

Der Stürmer, der in der abgelaufenen Saison die Qualification Round aufgrund einer Verletzung verpasst hatte, wird den Linzern zwei weitere Jahre zur Verfügung stehen. Sein neuer Vertrag läuft bis Saisonende 2022/23.

Lahoda, gebürtiger Salzburger (Zell am See) erzielte in der abgelaufenen Saison drei Treffer und leistete sechs Vorlagen. „Linz ist eine wirklich schöne Stadt und ich freue mich, dass ich in Oberösterreich bleiben kann. Ich hatte einige Treffen mit Gregor Baumgartner und bin mir sicher, dass wir nächste Saison wieder voll angreifen werden. Natürlich hoffe ich die Stimmung mit den Fans in der Halle in der nächsten Saison erleben zu dürfen", sagt der Flügelstürmer.

Vor allem die Schnelligkeit des 24-Jährigen und seine Einsatzbereitschaft hätten die Black Wings in seinem ersten Jahr in Linz überzeugt, sagte Manager Gregor Baumgartner.

