Steel Wings mussten sich Tabellenzweiten Lustenau 3:4 geschlagen geben

Lustenau ging vor 259 Zuschauern in der Linz-AG-Eisarena in der 10. Minute durch Wilfan (PP) in Führung, die jungen Linzer konnten aber ebenfalls in nummerischer Überlegenheit durch Isak Ekelund noch im ersten Abschnitt (18.) antworten. Der vermeintliche Linzer Führungstreffer gegen Ende des ersten Abschnitts fand keine Anerkennung durch die Referees.

Auch die abermalige Führung der Gäste aus dem Ländle durch Wallenta (34.) konnte noch im selben Abschnitt durch Michael Farren (37.) egalisiert werden. Mit einem intensiven 2:2 ging es in das Schlussdrittel, in dem abermals die Gäste zuerst jubeln durften. Routinier Chris D'Alvise traf in Minute 47 zum 3:2 und in Minute 51 zum 4:2 für die Vorarlberger.

Die Steel Wings kamen zwei Minuten später in doppelter Überzahl durch Benjamin Mosaad noch einmal heran und riskierten alles. Goalie Sommer ging 1:38 Minuten vor dem Ende vom Eis, auch ein 6-gegen-4-Überzahlspiel in den letzten 56 Sekunden brachte keinen weiteren Treffer mehr. Auch wenn Niko Lahtinen bei einem Lattenschuss knapp dran war am Ausgleich.

"Wir haben uns unter den gegebenen Umständen nicht unterkriegen lassen und haben eine ansprechende Leistung gezeigt. Unsere Mannschaft hat gegen den den Kampf angenommen", sagte Trainer Harry Pschernig, der den erkrankten Philipp Lukas als Head-Coach vertrat.

Das nächste Spiel der Steel Wings steigt am Dienstag (20 Uhr) auswärts in Ritten in Südtirol. Am Donnerstag empfangen die Linzer ab 19 Uhr Wien in der Linz-AG-Eisarena.