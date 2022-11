Steel Wings mussten sich beim Tabellenführer in Jesenice geschlagen geben

Nachdem die Steel Wings in der vergangenen Woche in Cortina einen Kaltstart hingelegt haben, zeigten sie sich beim Tabellenführer in Jesenice von ihrer besten Seite: bereits in der dritten Minute gelang Kilian Rappold das Tor zur 1:0-Führung. Doch die Slowenen kamen zurück. David Planko traf in der 10. Minute zum 1:1-Ausgleich. Erik Pance - Bruder von Olimpija-Ljubljana-Stürmer Ziga Pance, der am Freitag in der Linz-AG-Eisarena gastiert ist - traf 29 Sekunden vor der Pausensirene zum 2:1 für die slowenischen Hausherren.

Im zweiten Drittel erhöhte Jesenice durch Zan Jezovsek in Überzahl auf 3:1 (26./pp). Sebastian Wilding konnte aber noch im Mittelabschnitt auf 2:3 aus Sicht der Oberösterreicher verkürzen (39./pp). Dabei blieb es bis in die Schlussphase, in der die Linzer Goalie Leon Sommer vom Eis nahmen, um noch zum Ausgleich zu kommen. Luka Ulamec traf aber 14 Sekunden vor dem Ende zum 4:2 ins verwaiste Tor.

Damit bleiben die Linzer am Tabellenende, haben allerdings nur einen Zähler Rückstand auf Klagenfurt. Die Kärntner haben allerdings bereits vier Spiele mehr in den Beinen.

„Ich glaube, wir starteten so richtig stark ins erste Drittel und erzielten auch unser erstes Tor in dieser Phase. Danach verloren wir uns etwas im Detail. In dieser Halle aus einem Rückstand heraus zurückzukommen, ist sehr schwer, aber wir kämpften bis zum Schluss und hatten auch die Chance den Ausgleich zu erzielen, den wir leider nicht machten. Ich bin wirklich happy über die gezeigte Leistung. Bedanken möchte ich mich noch beim Fanclub Stahlhart für ihren tollen Support in der Halle", sagte Trainer Matej Hocevar nach dem Spiel.