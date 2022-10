Nach brutalem Check: Leichte Entwarnung bei St-Amant

Während seine Teamkollegen am Sonntag und Montag frei bekommen haben, musste sich Steinbach-Black-Wings-Stürmer Shawn St-Amant Untersuchungen unterziehen. Er leidet an den Folgen eines brutalen Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich, den er am Samstagabend im Spiel in Innsbruck erhalten hat.

Das Positive vorweg: Der Frankokanadier befindet sich auf dem Weg der Besserung, eine schwere Gehirnerschütterung wurde ausgeschlossen. St-Amant klagt aktuell noch über leichte Kopfschmerzen, es wird aber von Tag zu Tag besser. Am Dienstag soll der vierfache Saisontorschütze erste Belastungstests starten. Sollten diese positiv ausfallen, könnte er gegen Ende der Woche in den Trainingsbetrieb zurückkehren. Ein Einsatz am Freitag (zuhause gegen den HC Pustertal) gilt als unwahrscheinlich, eine Rückkehr bis Sonntag (zuhause gegen den KAC) liege im Bereich des Möglichen. Vorausgesetzt, die Heilung verläuft weiterhin komplikationslos.

Sperre für den Verursacher

HC-Innsbruck-Stürmer Daniel Leavens wurde am Sonntagabend von der Liga für zwei Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe von 400 Euro bedacht. Dabei fiel das Urteil des DOPS (Department of Players Safety) äußerst mild aus. Die Bewertungen des DOPS sehen Sie in folgendem Video: