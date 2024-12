Die Black Wings verteidigen ihre "Festung"

Auch wenn die Serie der Steinbach Black Wings nach fünf Siegen en suite gerissen ist, kehrten die Eishockeycracks nicht mit leeren Händen, sondern mit einem Punkt aus Bozen zurück. Die Linzer unterlagen beim Tabellenführer in einem Duell auf Augenhöhe erst durch einen Penaltyschuss nach 38 Sekunden der Verlängerung 2:3. Die Tore für den EHC, bei dem Julian Pusnik angeschlagen ausschied, erzielten Ian Scheid (33.) und Nico Feldner (57.).

Jetzt richtet sich der Blick auf heute (17.30 Uhr) und das Heimspiel gegen Innsbruck, die "Torschlucker" der Liga (111 Gegentreffer). Seit zwei Monaten sind die Wings in ihrer Linz-AG-Eisarena ungeschlagen, vor knapp einer Woche beim 3:2 gegen Salzburg wurde der Saison-Rekordbesuch von 4497 Fans registriert. "Unsere Anhänger sind großartig, sie pushen uns von der ersten bis zur letzten Minute. Das beflügelt", sagte Stürmer Andreas Kristler über die aktuell uneinnehmbare Festung.

Läuft alles nach Plan, dann wird gegen die "Haie" aus Tirol der neunte Heimerfolg en suite herausspringen. Die bis dato letzte Niederlage an der Unteren Donaulände kassierten die Oberösterreicher am 20. Oktober gegen Fehervar (1:3). In der intensiven Weihnachtszeit bietet sich übrigens am 26. Dezember (17.30 Uhr) die Chance, sich bei den "Teufeln" aus Ungarn zu revanchieren. Sie haben 59 Zähler auf dem Konto, die Südtiroler 60 und dahinter die Linzer 56. Die Luft ist dünn auf dem Gipfel.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

