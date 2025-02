Black Wings vs. Graz: Ein brisantes Duell, das mit einer Termindiskussion eingeläutet wird

Die Würfel sind gefallen, seit 22.10 Uhr kennen die Steinbach Black Wings ihren Play-off-Kontrahenten. Die Linzer starten am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at und PULS 24) mit Heimvorteils gegen die Graz 99ers in die Best-of-7-Serie. Will heißen: Es braucht vier Siege, um erstmals seit 2018 unter die besten vier einzuziehen. "Graz ist sicher spannend, es klingt nach einem intensiven, knappen Match. Wir brennen darauf. Nichts ist unmöglich", sagte Klubchef Peter Nader. Die