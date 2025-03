4:1 - Grizzlies erzwingen mit Auswärtssieg in Salzburg den Showdown

Die Salzburg Oilers gingen zwar durch Roland Schiller in der 40. Spielminute - während eines Powerplays der Linzer - in Führung, mussten diese im Schlussdrittel aber noch abgeben: Marvin Liesch traf in der 47. Minute für die Linzer zum 1:1-Ausgleich. Nur 24 Sekunden später erzielte Christian Kovanecz die 2:1-Führung.

Der Vorsprung hielt bis zuletzt stand. Salzburg-Head-Coach Michael Krausz nahm Goalie Gabriel Mesner früh vom Eis, um doch noch zum Ausgleich zu kommen. Maximilian Waismayer erlöste die Linzer aber 77 Sekunden vor dem Ende mit einem Treffer ins verwaiste Tor. Stefan Freunschlag legte 55 Sekunden vor der Schlusssirene sogar noch das 4:1 mit einem weiteren Empty-Net-Treffer nach.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

