"Wir sind heiß!" Wie sich die Black Wings auf die Play-offs einstimmen

Vorhang auf für die Steinbach Black Wings, die am Sonntag (17.30 Uhr) mit Heimvorteil in die Play-offs starten werden. Mehr als 3000 Tickets sind für das erste von maximal sieben Viertelfinal-Duellen über den Ladentisch gegangen. Und das, obwohl der Gegner erst in den Freitagabendstunden (nach dem letzten Pre-Play-off-Match zwischen Fehervar und den Vienna Capitals) feststeht.